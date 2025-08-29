今年６月に大阪市内の中学３年の男子生徒が自殺し、市教委がいじめの「重大事態」として調査している問題で、亡くなった男子生徒の母親がＭＢＳの取材に応じました。亡くなった男子生徒の母親「なんで気づいてあげられへんかったかな？なんで死ぬまでいじめるかな？」今年６月、大阪市立の中学校に通っていた３年生の男子生徒（当時１４）が、自らの命を絶ちました。大阪市は、いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」と