毎日暑すぎて、外に出かけるのもツライ。そんな時はやっぱり宅飲み。好きなつまみを片手に涼しい部屋で一杯。快適でいいですよね。それなら用意したつまみや料理にも一工夫加えてみませんか。最後のひとくちまでずっとホカホカの食事が楽しめる、専用皿付き保温プレート「フードウォーマーディッシュ」（8980円）がサンコーから登場しました。W250×D295×H23mmという、卓上に気軽に置ける薄型でコンパクトなサイズが特徴。ホット