新潟県関係者によると、東京電力柏崎刈羽原発が立地する同県の花角英世知事は29日、「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」に基づく財政支援の対象自治体を拡大する政府決定に関し「これまで要望してきたものだ」と記者団に評価した。