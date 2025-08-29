9月より主演ミュージカル『Once』がスタートする京本大我さんがRayに登場！そこで今回は、そんな京本さんに「オフの日のメイク事情」について語っていただきました。メイクを通して掘り下げた、自分を着飾らないという彼の一面もぜひお見逃しなく♡びゅーてぃふぉー京本大我360度、全方位スキなし！Rayソロ初登場魅せる、京本大我の麗しい表情。無意識に美をまとう彼だからこそ見せられる、新しい美のカタチ。Topic 自分を着