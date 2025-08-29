８月最後の土日も、近畿地方は猛烈な暑さが続くでしょう。「残暑」と言うには全くふさわしくない、真夏並みの気温の高さです。３０日（土）は、本州付近で夏の太平洋高気圧が勢力を強め、強烈な日ざしが照りつける見込みです。山沿いの限られた範囲ではにわか雨や雷雨がありますが、市街地は気温を下げる夕立もほとんどなさそうです。朝の気温は２４〜２９℃くらいまでしか下がらない所が多く、日中の最高気温は広く３５〜３