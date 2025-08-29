プロバスケットボールB1の大阪エヴェッサが29日、大阪市の扇町ミュージアムキューブで2025―26シーズンの新体制発表会を開催した。藤田弘輝ヘッドコーチ体制2年目となる今季は、昨季に続き「OSAKASOULやったるで！」をスローガンに掲げ、ハードワークを全面に押し出したドッグファイトを合言葉に走るバスケットを体現していく。また、藤田ヘッドコーチから竹内譲次、鈴木達也が昨季に続いてキャプテンを務めることが発表さ