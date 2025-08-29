「ミュージックバンク(字幕付き) #1261」 世界34都市を巡る自身最大規模のワールドツアー「dominATE」を終えてすぐ、「★★★★★ (5-STAR)」以来約2年ぶりに、4枚目のフルアルバム「KARMA」を8月22日にリリースした"スキズ"ことStray Kids。発売初日だけでダブルミリオン達成という好発進を記録しており、米ビルボード・アルバム・チャート"Billboard 200"の7作連続首位獲得への期待も高まるばかりだ。そんな世界を駆け巡り