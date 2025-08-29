ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地ドジャースタジアムでのダイヤモンドバックス戦に出場予定。相手先発は、メジャー7年目のザック・ギャレン投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算成績は10打数2安打6三振と苦戦 相手先発は、30歳の右腕ギャレン。2019年にマーリンズでメジャー昇格を果たすと、同年