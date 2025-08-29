政界引退を表明した自民党元幹事長の石原伸晃氏（68）が29日、BS日テレ「深層NEWS」（月〜金曜後6・58）に生出演し、自民の参院選総括について皮肉まじりに語った7月の参院選で大敗した参院選の総括がまだ公表されておらず、小林鷹之元経済安保担当相からは「本来なら総括はもう少し早くやるべきだったと思う。去年の衆議院の総選挙、今回の参議院選挙、大きな選挙で大敗しているわけなので、その意味でスピード感を早めるべき