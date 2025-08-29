○ヤマウＨＤ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.0％にあたる6万株(金額で1億6800万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は9月1日から12月30日まで。 ［2025年8月29日］ 株探ニュース