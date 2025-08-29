◇パ・リーグソフトバンク―ロッテ（2025年8月29日ZOZOマリン）ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が29日のロッテ戦で途中交代をした。この日は3番・右翼で先発出場。3回に右翼席に完璧な8号2ランも放っていた。しかし、直後にはベンチで左腰付近を気にするしぐさも見せており、4回の守備でグラウンドに姿を現さなかった。代わって佐藤直が右翼の守備に就いた。