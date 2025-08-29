俳優の犬飼貴丈（31）が28日配信のABEMA「シャッフルアイランドSeason6」に出演。過去の恋愛で涙を流した事がないと明かした。シリーズ累計視聴数2.5億の爆発的人気を誇るABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド」。スタジオトークで共演者の峯岸みなみが「恋愛の中で涙を流したことあります？」と質問。犬飼は「ないですね」と即答した。するとニューヨーク・屋敷裕政が「フラれたことはあります