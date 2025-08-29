嵐の二宮和也（42）が29日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで、主演映画「8番出口」（川村元気監督）の初日舞台あいさつに出席した。ゲームの実写化作品で、初日の好況から推計し週末3日間で興収8億円を目指すスタートを切った。最終興収は40億円を目指せるという。二宮は「数ある作品の中で、こういったヘンテコな映画を選んでいただいて、ありがとうございます」と感謝した。トロント、釜山、シッチェス・カタロニア映画祭での