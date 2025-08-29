【漫画】この漫画をはじめから読む連日の残業は当たり前。昼飯は片手で食べられるラップ飯で、時には消費期限が切れたパンを食べることも…。そんな社畜真っ只中の残業ねこでしたが、勤続15年の溜まりに溜まった怒りがついに爆発！「こんな会社やめてやる」と退職に至るまでを描いた実録漫画『残業ねこ』をお届けします。→『残業ねこ』を最初から読む残業ねこ1残業ねこ2ねこくんのしょんぼりライフ#10有給申請ねこくんのしょんぼ