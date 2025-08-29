「colorgram（カラーグラム）」が、とろける質感とぼかしツヤ仕上げを両立した新作ティント「ジューシージャムブラーティント」を、2025年8月29日（金）より発売する。■ぼかし仕上げの新感覚ジューシーティントジューシージャムブラーティントは、テクニックいらずでこなれ感が手に入る、新感覚のティントリップ。とろけるようなテクスチャーで、じゅわっとにじむカラーが唇の上でスルスル広がり、まるで指でぼかしたかのように境