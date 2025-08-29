外国の運転免許証を日本の免許証に切り替える「外免切替」をめぐり、警察庁は手続きの厳格化を決定しました。外国で取得した運転免許証を日本の免許証に切り替えられる外免切替の制度をめぐっては、日本に短期滞在中の外国人でもホテルの住所で申請できるなどの課題が指摘され、いわゆる「骨太の方針」でも手続きの厳格化が求められました。これを受け、警察庁は国籍にかかわらず申請者に原則、住民票の写しの提出を求め、手続きを