モデルでタレントの平子理沙さん（54）が2025年8月21日、自身のインスタグラムを更新。デニムジャケットを着こなす最新の姿を披露した。「Aのコリアンタウンでプルコギを」平子さんは、「LAのコリアンタウンでプルコギを食べました」といい、デニムジャケットを羽織った姿やプルコギを堪能する様子など4枚の写真を投稿した。「お腹が空いていて、写真を撮る前に食べてしまったのであります」「いつもコリアンタウンに食事に来た帰