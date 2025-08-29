東京都が行っていた実証実験中に自動運転バスが街路樹に突っ込み乗客2人がケガをしました。乗客が待つバス停。よく見ると、そのバスは街路樹に衝突し、歩道へと乗り上げています。現場にはフロントガラスのようなものも散乱。撮影者「ドーンと。普通の車同士がぶつかる音じゃない。あとになって自動運転と聞いた」事故を起こしたのは実証実験中だった自動運転のバス。警視庁によりますと、29日午前11時半頃、東京八王子市の路上で