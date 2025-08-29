高域へ引っ張りたくなるV8ツインターボ電気だけで最長33km走れる、マクラーレン・アルトゥーラの秘技は注目に値する。静寂に包まれた早朝の住宅地や大自然の中を、ほぼ無音で駆け抜けられる。それでいて、V6ツインターボエンジンが目覚めれば、不足なく甘美な音色を響かせる。すべての画像をみる全146枚8000rpmまで意欲的に回り、調律の取れた咆哮を放つ。95psの駆動用モーターが低域でのトルクを補完し、他のマクラーレンとは一