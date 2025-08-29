河合純一氏政府はスポーツ庁の次期長官に、パラリンピックの競泳男子視覚障害クラスの金メダリストで、日本パラリンピック委員会（JPC）委員長の河合純一氏（50）を充てる方向で最終調整に入った。全盲の政府組織トップは異例となる。任期満了により9月末で退任する室伏広治氏（50）の後任で、パラリンピアンからは初。29日、複数の関係者への取材で分かった。近く正式決定し、10月1日付で就任する見通し。10月で創設10周年を