総裁選に賛成する議員の「氏名の公表」をめぐって自民党内が揺れています。政治部官邸キャップの平本典昭記者が解説します。◇――今回の3つの疑問は、1．「チーム石破」内部からも反発2．執行部の脅しで…賛成減る？3．どうなる？「運命の5時間」です。まずは、チーム石破内からの総裁選を求める声が続いていますね。28日には神田法務大臣政務官が「辞任しても総裁選を求める」意向を表明。さらに、29日に