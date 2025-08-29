石破総理とインドのモディ首相の会談が先ほどから始まり、冒頭、石破総理は「今後10年間の協力の方向性を発信する機会にしたい」と話しました。石破総理「これまでの来し方を振り返りつつ、日印関係を更なる高みに引き上げるための今後10年間の協力の方向性を発信する機会といたしたい」会談の冒頭、石破総理は「日本とインドの関係は大いなる進展を遂げ、功労者は他でもないモディ首相だ」と称えました。会談では、▼安全保障や▼