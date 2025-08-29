8月29日、気象庁と海上保安庁が「黒潮大蛇行が終息した」と発表しました。私たちの食卓にも変化が起きるかもしれません。では、この秋の味覚の出来はどうなのでしょうか。 【写真を見る】ことしはサンマが安い！価格は去年の3分の1・サイズは例年の1.5倍に 過去最長 7年9か月の｢黒潮大蛇行｣は終息 （松本道弥アナウンサー）「名古屋中央卸売市場に来ています。午前4時と早朝ですが、既に競りが行われていて、威勢の良い声