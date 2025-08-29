環境省は２９日、２０２６年度当初予算の概算要求を発表した。２５年度当初比１９％増の７０９７億円で、クマに対応する人材の育成のほか、金属やプラスチックの資源循環を加速させる新規事業を盛り込んだ。クマ関連では３７億円を計上した。自治体が専門職員を雇用する際の費用を補助するほか、防護柵の設置や、クマが人里に出てこないよう森との間に「緩衝帯」を設ける取り組みも進める。一方、廃プラスチックや金属スクラ