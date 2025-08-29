◇女子プロゴルフツアーニトリレディス第２日（２９日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）第２ラウンドが行われ、「天才少女」と呼ばれる１４歳の須藤弥勒（ゴルフ５／太陽自動車）は３バーディー、５ボギーの７５で回り、通算７オーバーの１０７位で予選落ちした。「昨日が本当に悔いるゴルフ。途中までいい調子でいっていて、最後は狙いにいっていた。昨日の最後の１４番からが悔しい。もったいなかった」と