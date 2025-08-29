危険な特定外来生物・セアカゴケグモ。記録的な猛暑の影響もあり、その出没エリアが年々広がっています。オーストラリア原産の毒グモ・セアカゴケグモ。25日月曜日には福岡・北九州市の保育施設で4歳の男の子がかまれる被害に遭いました。男の子は現在特に症状はないということですが、メスのセアカゴケグモは毒を持ちかまれると重症化する恐れもあり注意が必要です。広島市でも今週テニスコートでセアカゴケグモ12匹が見つかり、