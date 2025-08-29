◆プロ・アマ交流戦巨人３軍３―１帝京大（２９日・Ｇタウン）巨人の育成ドラフト６位・竹下徠空（らいあ）内野手が３軍でチームトップとなる１０号ソロを放った。「４番・一塁」で先発出場。両軍無得点の４回先頭の第２打席。カウント２―０となったところで相手先発・宮田から右越え本塁打を放ち、「めっちゃうれしいです」と笑顔で振り返った。６回の第３打席では引っ張って左翼フェンス直撃の二塁打と広角に打ち分けた