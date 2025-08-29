◆パ・リーグ西武―オリックス（２９日・ベルーナＤ）舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」でハーマイオニー・グレンジャー役を演じる元ＳＫＥ４８で俳優の松井玲奈が２９日、ベルーナドームでセレモニアルピッチに登場した。「Ｇｒｙｆｆｉｎｄｏｒ（グリフィンドール）」という背ネームが入った背番号「４」のユニホームを着てマウンドへあがった松井。劇場でもキャストらと投球練習を行い、デルフィー役の高山璃子さんには