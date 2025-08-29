県の産業力強化に向けて産官学が議論を行う会合が29日、県庁で開かれました。県産業戦略本部では産業力の強化や脱炭素化にむけた県の戦略について議論を行っていて、会合では県内企業や大学が村岡知事に対し提言や要望を行いました。このうち、自動車関連産業の分野からは山口県の強みである素材型産業をいかし自動車の軽量化を実現する素材開発を促進することなどが中小企業を含めビジネスチャンスとなるなどと意見が出されました