人からどう思われるかより、自分が楽しく生きられるか【画像を見る】もし自分の人生が博物館に展示されたら？ 『自分ミュージアムへようこそ』著者インタビュー年齢を重ねると、20代の頃の野心や自己顕示欲は弱くなるかわりに、さまざまな役割を求められることが増えてきます。たとえば、職場では一人の働き手であり上司・先輩である私、家庭では母であり妻である私。どちらもちゃんとやろうと頑張っているけれど、ふと「私の人生