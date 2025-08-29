ずらりと並んだ新鮮な刺身などの料理。その中でひときわ輝きを放つのが、天草特産の「アワビ」です。9月1日から始まる「天草・五和アワビまつり」の試食会が行われました。 天草市五和町の観光旅館組合が毎年開いている「アワビまつり」。町内6つの宿泊施設でアワビの刺身や浜焼きなどの料理がふるまわれます。■五和町観光旅館組合・瀬川浩司組合長「天草のきれいな海で育っていて身もやわらかいのでお年寄りからお子様まで食