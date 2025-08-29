韓国俳優のソン・ジュンギとチョン・ウヒが29日、東京・西武新宿PePe前広場で開催されたFOD独占配信ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』（9月5日スタート※全12話）のサプライズトークイベントに登場。約2000人の観客にあいさつした。【写真】息ぴったり！ハートを作り笑顔のソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ『マイ・ユース（my youth）』は、2人にとってロマンス復帰作となる。自身を取り巻くトラブルをきっかけに、つらい青春時