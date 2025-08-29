私はキョウコ（30歳）。夫のソウイチ（35歳）と娘のモエカ（2歳）、そして生後1ヶ月の息子ハルキとの4人家族です。近所に住む義母（ミズエ）にさんざん干渉され、私たち夫婦は絶対に義母を頼らないと決めました。しかし先日ファミリーサポートを利用していることが義母にバレ、私は義実家に呼び出されたのです。義母は自分のお姉さん（ヨシコ）やご近所さんまで呼んで、3対1で責めてきて……。だったら私も遠慮なく反撃させてもら