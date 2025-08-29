◇セ・リーグDeNA―中日（2025年8月29日横浜）DeNAの先発・ジャクソンが自身も仰天の一発を放った。0―0の2回、2死一、三塁で迎えた第1打席。中日・柳の初球、143キロの直球を叩くと、なんと打球はバックスクリーン左のスタンドに舞い降りた。もちろん来日初アーチ。試合前まで打率・029と決して打撃が得意ではなかった右腕は、右腕を大きく天に掲げて笑顔でダイヤモンドを一周。ホームイン後もガッツポーズを繰り返