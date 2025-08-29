【3200万DL突破キャンペーン】 開催期間：8月29日18時～9月12日12時59分 FGO PROJECT（ノーツ、アニプレックス、ラセングル）は、スマートフォン向けFateRPG「Fate/Grand Order」の日本国内累計ダウンロード数が3,200万を突破したことを発表した。 これを記念し、期間限定「3200万DL突破キャンペーン」および「3200万DL記念 モルガンピックアップ召喚」