◇パ・リーグオリックスｰ西武（2025年8月29日ベルーナD）オリックス・頓宮裕真捕手（29）が、アクシデントに見舞われた。4回無死一塁で迎えた第2打席で、西武・高橋の2球目が左手首付近に直撃。痛みに絶叫し、その場で倒れ込みしばらく動けなかった。トレーナーに付き添われる形でベンチ裏へ下がったが、治療を経て頓宮はグラウンドに復帰。場内は大きな拍手に包まれた。