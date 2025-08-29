◇男子ゴルフツアーSansan・KBCオーガスタ第2日（2025年8月29日福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、9位から出た河本力（25＝大和証券）が7バーディー、1ダブルボギーの67で回り、首位と3打差の2位に順位を上げた。「毎日5アンダーで（4日間）20アンダーが目標にしている。それはしっかりできているので、もったいないのもありますけど、いいゴルフができている」前半は13番から3連続バーディー。