本作品は、ママリユーザーさんの体験談から再編成した作品です。主人公・美波さんは、突然届いた弁護士からの封筒に動揺が隠せずにいました。宛名は旦那の宏樹宛。その内容は、人妻相手に宏樹が不倫をし相手を妊娠させたというもの。不倫が黒なら宏樹に正直に話してもらいたいものの、宏樹は濁すばかりで…。この騒動は一体どうなってしまうのか、不倫の真実は否かー？『私の旦那は図太い狼男』第3話をごらんく