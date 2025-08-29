パートナーがいつまでも独身気分でいるのはモヤモヤしますよね。この記事では、夫と女友達のLINE上でのやり取りにモヤモヤするといった投稿を紹介します。夫のスマホが頻繁になるのが気になり、中身を見てしまった投稿者さん。すると長い付き合いの女友達と下ネタ交じりのやり取りをしていて…。 夫が女友達と… 旦那の携帯があまりに鳴るので見てしまいました。 毎日、女とLINEをしてました。 下ネタばか