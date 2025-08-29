「つばきファクトリー」の2代目リーダーで、2024年6月に卒業し、ソロ活動をスタートした新沼希空さんが週刊FLASH（光文社）に登場。透明感のある美しい肌を披露しました。【写真】つるん陶器肌の新沼希空さん透き通るような美肌と、アイドル時代とは一味違う大人っぽい表情が堪能できるビキニ姿を見せつけています。インタビューでは、全国の神社巡りが趣味だという新沼のおすすめの神社について語っています。【新沼希空さんプロ