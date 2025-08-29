◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-ソフトバンク (29日、ZOZOマリン)ソフトバンク・近藤健介選手が4回の守備から途中交代となりました。この日「3番・ライト」でスタメン出場していた近藤選手。3回には2アウト1塁の場面で第2打席を迎え、ロッテの先発・ボス投手の3球目をとらえライト方向への2ランホームランを放ちました。その裏の守備にもついていましたが、4回からは途中交代。代わって佐藤直樹選手が起用されています。