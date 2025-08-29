来年度予算案に向けた各省庁からの概算要求の総額は122兆円台となる見通しで、3年連続で過去最高となります。財務省は29日、各省庁からの要求を締め切り、予算編成を本格化しました。2026年度の概算要求の総額は、一般会計で、去年の要求額よりおよそ5兆円増え、122兆円台となる見通しです。増加の大きな背景のひとつは、国債費が、国の借金＝債務残高の増加や金利の上昇に伴って膨れ上がり、今年度の予算を4兆円以上、上回ったこ