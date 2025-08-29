◆ロッテ―ソフトバンク（29日、ZOZOマリン）約2カ月ぶりに戦列復帰したソフトバンクの栗原陵矢が、復帰初打席で先制打を放った。「7番三塁」で登録即スタメンで出場。2回2死二塁で先発ボスのフルカウントからの7球目、外角低めの148キロ直球を中前にはじき返した。二塁走者の牧原大成の生還を確認すると、一塁ベース上で小さくガッツポーズした。「復帰1打席目で緊張した打席になりましたが、何とか先制点をという気持ち