フレグランスブランド「ヴァシリーサ」のブランドアンバサダーに、LE SSERAFIMのHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）さんが就任♡2025年9月3日～9月30日の期間、対象商品を購入した方にオリジナルポストカードや抽選でスペシャルイベント招待など豪華特典がもらえるキャンペーンも実施されます。甘く爽やかで二面性のある香りと、ホン・ウンチェさんの魅力がリンクした特別な企画です♪ ヴァシリ&