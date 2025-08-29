お笑い芸人の渡辺直美が27日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』にゲスト出演。売れるのが早すぎたゆえの苦悩を明かした。渡辺直美○「ピンでやるつもりはまったくなかった」「絶対にコンビでコントをやる」芸歴1年目でテレビ出演を果たし、ビヨンセのものまねで一躍ブレイクした渡辺。吉本の養成所を卒業後、半年ほどでコンビが解散してしまい、「ピンでやるつもりはまったくなかった。絶