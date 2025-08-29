新潟市西蒲区に住む90代の女性が自宅近くの畑で倒れているのが発見され、29日に熱中症による死亡と判明しました。県消防課によりますと女性は25日の午後6時すぎ、家族が自宅近くの畑で倒れているのを発見し119番通報しました。女性は搬送時、心肺停止の状態だったということです。25日は県内に熱中症警戒アラートが発表され、観測地点である西蒲区巻の日中の最高気温は33.5℃まで上昇していました。県内でこの夏、熱中症や熱