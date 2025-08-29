8月27日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、「絶対食べたくなるエピソード飯大賞」を決定！審査員ゲストには橋本環奈が登場。プレゼンターには、渋谷凪咲、みなみかわ、横澤夏子、とにかく明るい安村、藤本敏史（FUJIWARA）、ハライチ、友近が登場。・安村の「父と泣きながら食べたげそ丼」・藤本の「タピオカから逃げて三茶のメンチカツ」・友近の「パンじゃなかった友近家のパン」・橋本の「橋