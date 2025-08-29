夏の甲子園のスター、県岐商の横山温大選手らが8月29日、生まれ育った岐阜県各務原市で笑顔の報告です。左手のハンディを乗り越え、攻守での大活躍で県岐商の甲子園ベスト4に貢献した横山温大選手(18)。29日、同じく各務原市出身のチームメート・中下絢太選手(17)と一緒に市役所を訪れました。2人は「各務原市で野球を始め、甲子園という最高の舞台でプレイできて、とても気持ちよかった」と報告し、浅野