新たな作戦領域「宇宙」に対応するために防衛省は2025年8月29日、2026（令和8）年度予算の概算要求を発表。そのなかで航空自衛隊を航空宇宙自衛隊（仮称）に改編することを明記し、具体的な部隊の改編・改称も明らかにしました。【画像】これが航空自衛隊の改編ポイントですかねてより、各国の軍では宇宙空間が作戦エリアに入るようになると認識されており、航空自衛隊も宇宙領域を担当する専門部隊として2020年5月に「宇宙作