お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有が２９日、ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」に出演。神戸市中央区のマンションで２４歳の女性が殺害された事件にコメントした。同番組によると、ＭＢＳが入手した防犯カメラ映像の分析で、谷本将志容疑者は、事件を起こす２日前以降、被害女性の勤務先近くを歩く姿が少なくとも「５０回」確認されたという。その映像の一部を見た黒田は「これだけ都会中の都会の中で、防犯カメラがこれ